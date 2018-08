Brandweer Portugal bestrijdt reeks branden

LISSABON (ANP - In het door extreme hitte getroffen Portugal woeden tientallen branden. Een van de grootste branden woedt in bergachtig gebied in de buurt van Monchique aan de noordkant van de bij toeristen populaire Algarve.

Het persbureau Lusa meldde dat alleen al bij Monchique zevenhonderd brandweerlieden en tweehonderd blusvoertuigen en een onbekend aantal helikopters zijn ingezet. Door de sterke wind en de hoge temperaturen verloopt het bluswerk moeizaam.

In grote delen van Portugal en Spanje stijgen de temperaturen dit weekend tot boven de 40 graden. Volgens de Portugese krant Publico woeden verspreid over heel Portugal ongeveer dertig branden. Voor het bestrijden daarvan zijn 1600 brandweerlieden, een onbekend aantal blusvoertuigen en circa twintig blusvliegtuigen ingezet.

In de zomer van 2017 vielen er in Portugal 64 doden door bosbranden. Om slachtoffers te helpen voorkomen, verstuurt de dienst burgerbescherming tegenwoordig berichtjes naar mobiele telefoons. Publico meldde dat alleen zaterdag al zeven miljoen mensen een berichtje hebben gekregen waarin ze werden gewaarschuwd voor bosbranden of de risico’s daarop.