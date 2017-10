Brandweer meldt vooruitgang in Californië

De brandweer heeft, geholpen door verbeterde weersomstandigheden, vrijdag opnieuw vooruitgang geboekt bij de bestrijding van de natuurbranden in Californië, de dodelijkste in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Reddingswerkers die met speurhonden de verkoolde ruïnes doorzoeken, hebben tot dusver de stoffelijke resten van 35 mensen geborgen.

De vuurzee, die zondagnacht begon in de wijnstreek ten noorden van San Francisco, heeft naar schatting al 5700 huizen en bedrijfspanden in de as gelegd. Ten minste 25.000 bewoners zijn op de vlucht geslagen. Omdat alleen al in Sonoma County nog meer dan 200 vermisten zijn, is de verwachting dat het dodental nog verder oploopt.

Gouverneur Jerry Brown bezoekt het getroffen gebied zaterdag in gezelschap van de twee Californische leden van de Amerikaanse Senaat.