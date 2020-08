Brandweer Californië boekt succesje in strijd tegen natuurbranden

In de strijd tegen de natuurbranden in Californië heeft de brandweer zaterdag enige voortgang geboekt. Een afzwakkende wind kwam de bijna 14.000 brandweermensen te hulp, meldde de New York Times.

De brandweer wist de grootste brandhaard in de buurt van het wereldberoemde wijngebied Napa aan de zuidkant enigszins in te dammen. Volgens gouverneur Gavin Newsom staat er in totaal nog altijd meer dan 3000 vierkante kilometer aan land in brand.

De twee grootste brandhaarden zijn ondertussen aangemerkt als de tweede en derde grootste brand in de recente geschiedenis van Californië. Door de branden zijn minstens zes mensen om het leven gekomen en zeker 700 huizen in brand opgegaan. Meer dan veertig brandweermensen en burgers zijn gewond geraakt.

President Trump heeft Californië op verzoek van Newsom tot rampgebied verklaard, waardoor er federale fondsen beschikbaar komen voor inwoners en bedrijven die zijn getroffen door de branden. De gouverneur had al eerder in de week de noodtoestand in Californië uitgeroepen.

Meteorologen waarschuwen voor dit weekend voor meer onweer en mogelijke blikseminslagen. Ook vrijdag waren er nog honderd blikseminslagen, meldde het brandbestrijdingsdienst Calfire. Zaterdag namen de branden maar weinig toe. Een dag eerder waren ze bijna verdubbeld in omvang.