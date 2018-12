Brandweer bevrijdt ‘kerstman’ uit schoorsteen

Een 14-jarige Oostenrijkse jongen die zich als kerstman probeerde voor te doen is in de problemen gekomen doordat hij in een schoorsteen viel. De brandweer moest hem uit zijn benarde positie bevrijden.

Volgens de autoriteiten liep de jongen over het dak van een huis in de stad Linz en klom hij in de schoorsteen. Daar stortte de zelfverklaarde kerstman enkele meters naar beneden. Het lukt hem niet om zichzelf te bevrijden. Hij waarschuwde de bewoners van het huis met enkele noodkreten.

Uiteindelijk moest de brandweer er aan te pas komen om de jongen te bevrijden. Hij was onderkoeld en liep enkele schaafwonden op.