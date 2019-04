Brandstofstaking Portugal voorbij

Stakende Portugese tankwagenchauffeurs hebben hun acties beëindigd na gesprekken over hun eisen voor betere lonen en arbeidsvoorwaarden, meldden Portugese media donderdag. Afgesproken is dat de partijen terugkeren naar de onderhandelingstafel.

De staking leidde de afgelopen dagen tot grote brandstoftekorten in Portugal. De Portugese regering sprak zelfs van een brandstofcrisis. Met name de vliegvelden in Faro en Lissabon hadden last van de staking. De vliegvelden moesten hun noodvoorraden aanspreken.

De crisis raakte ook havens, het openbaar vervoer en tankstations. Bij veel tankstations stonden lange rijen. Zo’n tweehonderd stations waren gesloten door het brandstofgebrek.

De chauffeurs staakten sinds maandag voor betere arbeidsvoorwaarden. Minister voor Infrastructuur Pedro Nuno zei donderdag dat de overeenkomst om de staking te beëindigen en terug te keren naar onderhandelingen was bereikt tijdens gesprekken tussen de regering, de werkgeversorganisatie en de vakbond die de chauffeurs vertegenwoordigt.