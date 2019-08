Brandstofstaking Portugal beëindigd

Tankwagenchauffeurs in Portugal hebben hun staking, die al bijna een week duurde, beëindigd. Reden is dat vakbonden en werkgevers akkoord zijn over voorwaarden voor nieuwe onderhandelingen. De gesprekken worden dinsdag hervat.

De bestuurders, die brandstofleveranties uitvoeren, legden het werk maandag voor onbepaalde tijd neer. Ze eisen betere salarissen en arbeidsomstandigheden. Werkgeversorganisatie ANTRAM heeft eerder duidelijk gemaakt daar pas over te willen praten als de staking wordt onderbroken of afgeblazen.

De staking lijkt vooralsnog niet te hebben geleid tot grootschalige chaos. Volgens een gespecialiseerde website zat vrijdagmiddag ongeveer een kwart van de tankstations geheel of gedeeltelijk zonder brandstof. Waar nodig sprongen leger en politie bij om de brandstofvoorziening van het land op peil te houden.

Volgens de minister van Energiezaken Joao Pedro Matos konden ondanks de staking 2000 van de in totaal 3000 tankstations in het land brandstof blijven leveren.