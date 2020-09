Brandstoflek in uitgebrande tanker gedicht

De Sri Lankaanse marine is er zaterdag in geslaagd een brandstoflek in de uitgebrande supertanker New Diamond te dichten. Een team duikers inspecteerde de achterzijde van het schip, dat pas na een week kon worden geblust, en ontdekte een gat waaruit een mix van dieselolie en zeewater liep. „Ze hebben meteen gereageerd en die opening geheel afgesloten”, zei een woordvoerder.

De onder Panamese vlag varende tanker is geladen met ongeveer 2 miljoen vaten ruwe olie en ligt momenteel 83 kilometer uit de oostkust van Sri Lanka. Er wordt naarstig gewerkt aan een bergingsplan. Onder meer een Nederlandse sleepboot van SMIT is ter plaatse om daarbij te helpen.