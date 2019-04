Brandstofcrisis door staking in Portugal

Door een staking van tankwagenchauffeurs is in Portugal een groot tekort aan brandstoffen ontstaan. De Portugese regering spreekt zelfs van een brandstofcrisis. Met name de vliegvelden in Faro en Lissabon hebben last van de staking. De vliegvelden hebben hun noodvoorraden moeten aanboren.

De regering heeft olietrucks met brandstof naar het vliegveld van Lissabon gestuurd. Ook hebben diensten als de brandweer en de politie voorrang bij het tankstation. De crisis raakt havens, het ov en tankstations. Veiligheidstroepen zijn ingezet om de brandstofvoorziening op gang te houden. Bij veel tankstations staan lange rijen. Zo’n 200 stations zijn gesloten door het brandstofgebrek.

De chauffeurs staken sinds maandag voor betere arbeidsvoorwaarden. Volgens de wet mag hun staking de leverantie van brandstoffen niet in gevaar brengen. De regering heeft de chauffeurs opgeroepen de wettelijk verplichte minimale bevoorrading te doen.