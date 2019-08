Brandstof Portugal op rantsoen door staking

De Portugese regering heeft brandstof bij benzinestations op rantsoen gezet nu tankwagenchauffeurs maandag voor onbepaalde tijd in staking zijn gegaan. De regering zei te willen voorkomen dat de actie het land zal verlammen tijdens het toeristisch hoogseizoen.

Een soortgelijke staking in april was de grootste uitbraak van industriële onrust in Portugal in jaren, wat de socialistische regering op veel kritiek kwam te staan. De regering riep vrijdag een energiecrisis uit voorafgaand aan de staking, waardoor ze volledige bevoorrading van havens, ziekenhuizen, luchthavens en andere belangrijke locaties kan garanderen. Ook tankstations blijven minimale diensten leveren.

Ongeveer 30 procent van de tankstations in het land zit zonder brandstof, maar bij tankstations die open zijn, stonden maandag maar weinig wachtenden.

Tankwagenchauffeurs besloten dit jaar voor de tweede keer in staking te gaan nadat gesprekken met hun werkgevers over betere lonen en werknemersrechten waren mislukt.

De brandstofrantsoenering voor het publiek beperkt automobilisten per keer maximaal 15 liter benzine of diesel te tanken op speciaal aangewezen stations. Op andere tankstations is dat 25 liter.