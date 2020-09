Brandrecords Californië sneuvelen in wind en droogte

Een van de branden in de Amerikaanse staat Californië is uitgegroeid tot de grootste in oppervlakte in de moderne geschiedenis van de Amerikaanse staat. De brand in Mendocino County in het noorden van de staat heeft over een oppervlakte van 1906 vierkante kilometer huisgehouden.

Daarmee werd een brand uit 2018 van de „eerste plaats” gestoten in de lijst van twintig grootste natuurbranden. Zes van de tientallen branden die nu woeden in de staat horen tot die twintig.

In Californië zijn 14.000 brandweerlieden bezig om 29 natuurbranden te blussen. Die hebben ook al voor een recordoppervlakte van 12.5000 vierkante kilometer aan natuur verwoest.

Zeker tien mensen zijn in het vuur om het leven gekomen.