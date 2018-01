Brandje op erfgoed van de Clintons

Op het erfgoed van Bill en Hillary Clinton, in het Amerikaanse Chappaqua (New York), heeft brand gewoed. De politie heeft dat bevestigd maar wilde verder nog niet veel zeggen. Het echtpaar was niet thuis en niemand raakte verder gewond.

De brand woedde in een pand van de geheime dienst, dat niet met het huis van de Clintons is verbonden.

Het huis, aan de Old House Lane, is in 1889 gebouwd en heeft vijf slaapkamers en een zwembad. De Clintons kochten het in 1999 voor 1,7 miljoen dollar (1,4 miljoen euro).