Een brandje dat vrijdagochtend in een metro in het Londense station Oxford Circus uitbrak, is volgens de politie „niet verdacht”. Het station is wel ontruimd en inmiddels afgesloten voor het publiek.

De brandweer in Londen zette een foto op Twitter van de rookontwikkeling in het metrostel. „De oorzaak van de brand wordt op dit ogenblik niet als verdacht gezien”, aldus de Britse transportpolitie.