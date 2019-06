Brandende fabriek bij Medan was op slot

Het dodental bij de brand in een aanstekerfabriek afgelopen week bij de Indonesische stad Medan had veel lager kunnen zijn, als het pand niet was afgesloten. De plaatselijke politie meldde dinsdag dat de eigenaars van de fabriek in Sambirejo hun bedrijf hadden afgesloten om belastinginspecteurs en andere pottenkijkers buiten de deur te houden.

Het bedrijf had geen vergunning en de activiteiten werden zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken. Aan de voorkant leek het een leegstaand pand. Personeel ging doorgaans via de achterkant naar binnen en buiten. Door de brand in de afgesloten fabriek kwamen 25 volwassenen en vijf kinderen om het leven.