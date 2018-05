Brandend flatgebouw ingestort in Sao Paulo

In de Braziliaanse stad Sao Paulo is een flatgebouw ingestort nadat er brand was uitgebroken. Braziliaanse media melden dat er zeker één persoon om het leven is gekomen, vier anderen worden vermist.

Waarschijnlijk brak de brand kort na 2.00 uur (plaatselijke tijd) uit op de vijfde verdieping na een gasexplosie, meldde radiozender Rádio Bandnews FM.

Het ingestorte gebouw, een voormalige post van de federale politie, is twintig verdiepingen hoog en wordt met tussenpozen bewoond door dakloze krakers, aldus de nieuwssite Uol.com. In het pand zouden op het moment zo’n vijftig gezinnen wonen. Het merendeel van hen was ten tijde van de brand al buiten het gebouw. Voordat de flat instortte hebben de hulpdiensten enkele bewoners met rookvergiftiging en schaafwonden behandeld.

Dramatic eyewitness video shows the moment a high-rise building collapses during a massive fire in Sao Paulo, Brazil.



At least one person was killed in the blaze. https://t.co/NY5yLb4YoO pic.twitter.com/y6Oq0aYFoO — ABC News (@ABC) 1 mei 2018

Het vuur zo ook zijn overgeslagen naar aangrenzend gebouw. De flat staat in het centrum van de grootste stad van Zuid-Amerika.

Videobeelden vanuit een nabijgelegen gebouw toonden vlammen die uit de onderste en middelste verdieping van het getroffen gebouw kwamen voordat het plotseling instortte.