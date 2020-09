Branden VS breken dubieus record

Blikseminslag, een kapotte hoogspanningskabel of een achteloos weggegooide sigaret. Er is maar weinig nodig om in Californië een bosbrand te veroorzaken.

Helaas zijn de inwoners van de Amerikaanse staat eraan gewend dat elke zomer de vlammen weer oplaaien. Maar nog nooit was het zo bar en boos. Een gebied ter grootte van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel bij elkaar is al afgebrand. Een twijfelachtig record.

En Californië is niet de enige staat waar de branden huishouden. Ook in Oregon en Washington zijn grote gebieden in de as gelegd. In totaal zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden burgers moesten hun huizen verlaten, op de vlucht voor de oprukkende vlammen.

De verhalen die overlevenden vertellen zijn stuk voor stuk dramatisch. Ingesloten door het oprukkende vuur, slaagden velen er maar ternauwernood in het vege lijf te redden, terwijl achter hen al hun bezittingen in vlammen opgingen.

Door de harde wind en de hoge temperaturen aan de Amerikaanse westkust konden brandweerlieden vaak niet veel meer doen dan woongebieden zoveel mogelijk beschermen. Inmiddels is de wind grotendeels geluwd en worden steeds meer branden onder controle gebracht.

Hulpverleners kunnen nu de getroffen gebieden in. In de eerste plaats om naar overlevenden te zoeken. Maar ook om de enorme schade in kaart te brengen.