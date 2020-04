‘Brandaanslag’ in Berlijn vanwege ontwikkeling corona-app

Een linkse groepering in Duitsland beweert in Berlijn kabels in brand te hebben gestoken om een bedrijf te treffen dat aan een corona-app werkt dat besmettingen en contacten in kaart brengt. De groep zegt volgens Duitse media woensdag de „brandaanslag” te hebben gepleegd omdat de app de grondrechten van de burgers schendt.

Doel van de actie was het Heinrich-Hertz-Institut, dat nabij de bouwput staat in het stadsdeel Charlottenburg in de Duitse hoofdstad. Een passant zag dinsdag rook uit de bouwput opstijgen en alarmeerde de brandweer, die het vuur snel bluste.

Door de brand in de stroom- en communicatiekabels viel de elektriciteit in de omliggende straten korte tijd uit. De aanslag werd later door de groep opgeëist op internet.