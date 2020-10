Brand verwoestte al 28 vierkante kilometer op Kilimanjaro

De brand die sinds zondag op de berg Kilimanjaro in Tanzania woedt, heeft al 28 vierkante kilometer natuur verwoest. Het is de autoriteiten nog niet gelukt de natuurbrand te doven.

Ongeveer 500 mensen proberen de brand op het hoogste punt van Afrika te blussen. In sommige gebieden is het vuur nu onder controle. De Tanzaniaanse minister van Toerisme, Hamisi Kigwangalla, kwam woensdag kijken bij de natuurbrand en moedigde de brandweermensen aan om de brand te bestrijden.

De brand brak zondagavond uit in een van de rustpunten voor klimmers. De hoogste vrijstaande berg ter wereld is een populaire bestemming en trekt jaarlijks zo’n 50.000 bergbeklimmers. De Kilimanjaro is het hoogste punt van Afrika en ligt op 5895 meter boven zeespiegel. Al dagen ondersteunen honderden studenten en bewoners de brandweer, die het vuur moeilijk onder controle krijgt vanwege de harde wind.