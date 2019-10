Brand verwoest monumentaal kasteel in Japan

Een grote brand heeft het monumentale Shuri-kasteel op het Japanse eiland Okinawa volledig verwoest. De brand brak donderdagochtend uit. Pas in de middag was het vuur geblust. Het gebouw, dat ligt bij de zuidelijke plaats Naha, staat sinds het jaar 2000 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

De brandweer had grote moeite het vuur onder controle te krijgen. Door de extreme hitte konden de brandweerlieden moeilijk in de buurt van de brandhaarden komen. In totaal ging meer dan 4800 vierkante meter van het complex in vlammen op. „Alle hoofdgebouwen zijn afgebrand, er is niets overgebleven”, laat een medewerker van de brandweer weten. Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Het roodgekleurde bouwwerk fungeerde sinds de veertiende eeuw honderden jaren als het belangrijkste paleis binnen het koninkrijk Riukiu. Vervolgens raakte het gebouw flink in verval. Het kasteel werd in 1945 volledig verwoest tijdens de Slag om Okinawa, maar werd uiteindelijk gerestaureerd. Inmiddels geldt het voor toeristen als een belangrijke trekpleister. Bij het kasteel is ook een grote tuin en staan nog veel ruïnes.