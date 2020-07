Brand uitgebroken in kathedraal Nantes

In de kathedraal van de Franse stad Nantes is zaterdag brand uitgebroken. De Franse brandweer spreekt van een grote brand.

Op foto’s en video’s op social media is het vuur in het historische gebouw te zien. De kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus is een officieel een historisch monument. De bouw van de kerk begon in de 15e eeuw. Ook in 1972 woedde een brand in het gebedshuis.



