Brand tankstations bij Duitse klimaatbetoging

Twee tankstations van het Duitse energiebedrijf RWE in Mönchengladbach zijn zaterdag in brand gezet tijdens klimaatbetogingen in de regio. De politie gaat ervan uit dat het opzet is en denkt dat het te maken heeft met de protesten.

Rond Keulen en Aken kwam het eerder zaterdag al tot een confrontatie tussen activisten en de politie. Daarbij zijn meerdere agenten gewond geraakt. De politie zette ook traangas in.

De demonstranten wisten door te dringen tot een gebouw bij de bruinkoolmijn. Zaterdagmiddag laat pakte de politie meerdere mensen op. Verschillende demonstranten verzetten zich tegen hun arrestatie. Ook werden activisten weggevoerd met bussen van RWE. Onder hen was ook een journalist. Die mocht na een telefoontje naar de persvoorlichter van de politie weer uit de bus.

Actievoerders die nog in het gebouw zijn, zeggen dat ze op wanden van de mijn willen klimmen. Dat is volgens de politie levensgevaarlijk. De activisten worden opgeroepen om te vertrekken uit het mijngebouw.

De klimaatdemonstraties in het gebied zijn vrijdag bij Aken begonnen. Toen deden ongeveer 40.000 mensen mee aan een betoging. Behalve Duitsers doen er klimaatactivisten mee uit Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië.

De acties zijn onder andere gericht tegen de bruinkoolwinning in het gebied. Zo zijn ongeveer 1600 actievoerders naar de mijn Garzweiler bij de plaats Jackerath gegaan. Ook daar gingen activisten een gebouw van het mijnbedrijf in.