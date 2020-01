Brand parkeergarage vliegveld Stavanger verwoest 300 auto’s

Een grote brand in een parkeergarage bij de luchthaven van Stavanger in Noorwegen heeft zo’n driehonderd auto’s verwoest, melden Noorse media.

Televisiebeelden toonden dinsdagavond dikke, zwarte rookpluimen boven het gebouw bij het vliegveld van Stavanger, al het vliegverkeer was tot nader order opgeschort. Premier Erna Solberg, die een olieveld in de Noordzee op ongeveer 140 kilometer van Stavanger had geopend, ging met de auto terug naar Oslo in plaats van per vliegtuig.

De politie zei dat, volgens de eerste bevindingen, een voertuig vlam had gevat in de parkeergarage. Het vuur verspreidde zich naar andere auto’s en parkeerdekken. Een nabijgelegen hotel werd geëvacueerd.

Volgens Noorse media was een kleiner deel van de parkeergarage al gedeeltelijk ingestort. Er vielen geen gewonden.