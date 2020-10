Brand op Kilimanjaro nog niet geblust

De natuurbrand die zondagavond ontstond op de berg Kilimanjaro in Tanzania is nog niet geblust. Het vuur op het hoogste punt van Afrika is volgens Tanzania Nationale Park wel bijna onder controle.

De harde wind op de berg was de afgelopen dagen een belemmering voor de brandweer, maar inmiddels zien de weersomstandigheden er gunstiger uit. „Het weer is nu rustiger en er is geen harde die het vuur kan verspreiden,” zegt een vertegenwoordiger van het College of African Wildlife Management dat helpt met blussen. Honderden studenten en bewoners ondersteunden de brandweerlieden op maandag. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand brak uit in een van de rustpunten voor klimmers. De hoogste vrijstaande berg ter wereld is een populaire bestemming en trekt jaarlijks zo’n 50.000 bergbeklimmers. De Kilimanjaro is het hoogste punt van Afrika en ligt op 5895 meter boven zeespiegel. De brandweermensen hopen dinsdagavond het vuur onder controle te krijgen.