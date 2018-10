Brand munitiedepot Oekraïne bedwongen

De brandweer in Oekraïne is er na twee weken in geslaagd de brand te blussen in een munitiedepot op een militair terrein bij de plaats Itsjnia. Volgens de burgerbescherming mogen de meer dan 12.000 mensen die waren geëvacueerd terug naar hun huizen.

De brand ontstond op 9 oktober na een serie ontploffingen in het depot in het noorden van Oekraïne op ongeveer 135 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Kiev. De hele regio werd afgesloten evenals het luchtruim. In een straal van 30 kilometer rond de plek werden bewoners geëvacueerd.

Volgens de lokale autoriteiten zijn de ontploffingen en de brand het gevolg van Russische sabotage. In het depot lag bijna 70.000 ton munitie opgeslagen.