Brand Moria zorgt voor nieuwe onrust op Lesbos

Duizenden asielzoekers uit het verwoeste kamp Moria bivakkeerden donderdag nog aan de kant van de weg. De Griekse regering probeert vervangend onderdak te regelen, maar dat zorgt voor spanning op het eiland.

Sommige gezinnen hebben door de brand al twee nachten doorgebracht in de buitenlucht. "We hebben alles verloren. We zijn in de steek gelaten, zonder eten, water of medicijnen", zei een Syrische vrouw. Ze vertelde dat ze nog net haar identiteitspapieren kon pakken toen dinsdagavond brand uitbrak in het enorme vluchtelingenkamp.

In Moria waren ruim 12.000 migranten ondergebracht, veel meer dan de 2800 waar plek voor was. Eilandbewoners proberen nu te voorkomen dat delen van het kamp weer in gebruik worden genomen. Ze blokkeerden wegen in de buurt van Moria. Zo hopen ze te voorkomen dat straks weer tenten neergezet kunnen worden op het terrein.

"Nu is het tijd om Moria voor goed te sluiten", zei een lokale prominent tegen persbureau AFP. "We willen geen nieuw kamp. En we zullen ons verzetten tegen bouwwerkzaamheden. We hebben al vijf jaar te maken met deze situatie. Het is nu tijd dat anderen deze last gaan dragen."

De Griekse autoriteiten hebben uit voorzorg meer politiemensen naar het eiland gestuurd. Ook worden schepen ingezet om asielzoekers in op te vangen.