„Brand moeilijk te bestrijden”

De brand die razendsnel om zich heen greep in het dak van de Notre-Dame, gebouwd tussen de 12e en 14e eeuw, is heel moeilijk te bestrijden. Dat heeft de woordvoerder van de beroemde kathedraal in Parijs gezegd tegen de krant Le Figaro. Het vuur lijkt te zijn ontstaan in de buurt van steigers die waren geïnstalleerd voor renovatiewerkzaamheden.

„Alles stond razendsnel in brand. Het gebint van het dak dateert aan de ene zijde uit de 13e eeuw en aan de andere uit de 19e. Er zal weinig van overblijven”, aldus André Filot. De brandweer zal proberen de kerk binnen te gaan om te redden wat er te redden valt, maar wil geen manschappen verliezen.