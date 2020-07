Brand kathedraal Nantes waarschijnlijk aangestoken

De brand die zaterdag woedde in de kathedraal van de Franse stad Nantes, lijkt te zijn aangestoken. Het vuur, dat het historische barokorgel uit 1620 verwoestte, is op drie plaatsen tegelijk uitgebroken. Justitie is een onderzoek gestart.

Het vuur werd even voor 08.00 uur zaterdagochtend ontdekt in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus, een officieel historisch monument in de stad in het westen van Frankrijk. Zestig brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen. Zij kregen het vuur na ongeveer twee uur onder controle.



Op foto’s en video’s op sociale media was het vuur in het historische gebouw te zien. De beelden herinneren aan de verwoestende brand die de Notre Dame in Parijs in april vorig jaar trof.

De politie van Nantes heeft zaterdag een 39-jarige man aangehouden in verband met de brand. Het ging om een vrijwilliger die in de kathedraal werkt. Hij zou vrijdag voor het afsluiten van het bedehuis verantwoordelijk zijn geweest. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden die duiden op een inbraak in de kerk.

De man, een asielzoeker uit Rwanda, werd gehoord om te achterhalen wat er tussen sluiting en het ontstaan van de brand is gebeurd. Hij is zondag weer vrijgelaten, melden Franse media.

Volgens openbaar aanklager Pierre Sennès is het voorbarig om te zeggen dat de man iets met de brand te maken heeft.

De advocaat van de vrijwilliger ontkent elke betrokkenheid van de man bij de brand. „Bij mijn weten is er niets dat mijn cliënt direct linkt aan de brand”, zei raadsman Quentin Chabert. Hij hekelde „politici die zich met de situatie bemoeien” en herinnerde iedereen aan het rechtsprincipe dat iemand onschuldig wordt geacht, totdat het tegendeel is bewezen.

Priester Hubert Champenois, plebaan van de kathedraal, verklaarde tegenover Franse media dat hij de aangehouden man compleet vertrouwt; hij werkte al enkele jaren als vrijwilliger voor de kerk.

Onmetelijk verlies

De bouw van de monumentale kerk begon in de 15e eeuw. Het bedehuis is in de loop van de geschiedenis vaker door rampen getroffen. Nog in 1972 woedde er een grote brand in de kerk. Het herstel daarna duurde ongeveer 13 jaar.

Bij de brand van zaterdag ging het historische barokorgel uit 1620 van orgelbouwer Jacques Girardet geheel verloren. „Een onmetelijk verlies”, aldus François Renaud, die de leiding had over de kathedraal. De Franse architectuurhistoricus Mathieu Lours sprak tegenover nieuwszender France Info van „een tragedie”, omdat „een van de mooiste orgels in Frankrijk” in rook is opgegaan.

Het orgel heeft tot afgelopen zaterdag vele stormen doorstaan. Bij de brand van 1972 bleef het gespaard door heldhaftig optreden van medewerkers van orgelbouwer Beuchet-Debierre, die het orgel afdekten om het te beschermen tegen het bluswater.

Tijdens de Franse Revolutie van 1789 ontsnapte het orgel maar ternauwernood aan vernietiging. Revolutionairen sloopten in die tijd in heel Frankrijk kerken en orgels uit protest tegen de macht van de Rooms-Katholieke Kerk. Het instrument in Nantes werd naar verluidt gered door de toenmalige organist Denis Joubert. Hij zou de Marseillaise (het lied dat troepen uit Marseille tijdens de Franse Revolutie lied zongen bij hun intocht in Parijs) hebben gespeeld om de revolutionairen ervan te overtuigen het kostbare instrument niet te beschadigen.

Bombardement

Een paar jaar later bleef het orgel gespaard bij een explosie van de Spaanse toren –het kruitmagazijn in Château-des-Ducs in het centrum van Nantes– dat de glas-in-loodramen van de kathedraal verwoestte.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het orgel beschadigd door een bombardement; het instrument kon toen worden hersteld.