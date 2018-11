Brand in Zwitsers pand eist zes levens

Zes mensen zijn maandagmorgen vroeg om het leven gekomen door een brand in een pand in Solothurn in het noordwesten van Zwitserland. De politie meldde dat een onbekend aantal mensen met verwondingen naar een ziekenhuis is overgebracht.

De krant Blick berichtte dat de brand woedde in een pand waar meerdere gezinnen woonden. Toen de brand uitbrak, waren er ongeveer twintig mensen in het gebouw. Onder de doden zijn enkele kinderen.

Bewoners van een aangrenzend gebouw werden tijdens de brand geëvacueerd, maar zijn inmiddels weer teruggekeerd naar hun huis.

Over de oorzaak van de brand kon de brandweer niets zeggen.