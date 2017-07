Brand in wolkenkrabber Hawaii

In een 36-verdiepingen hoge flat in Honolulu in de Amerikaanse staat Hawaii is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het gaat volgens lokale media om het Marco Polo-gebouw op Kapiolani Boulevard, waar 568 appartementen in gevestigd zijn. Verschillende mensen zouden vast zitten in hun appartement, terwijl zestig brandweermensen de brand bestrijden. Helikopters cirkelen om de torens heen.

Op social media zijn via Periscope beelden te zien van de wolkenkrabber, waar de vlammen uitslaan. Verschillende gewonden worden ter plekke behandeld.