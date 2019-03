Brand in touringcar China eist 26 levens

In het zuiden van China zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen doordat in een touringcar brand was uitgebroken. 28 anderen raakten gewond, van wie vijf in kritieke toestand verkeren, zo deelde het gemeentebestuur van Changde mee.

De bus met 56 mensen aan boord vloog vrijdagavond op de snelweg in de provincie Hunan in brand. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Twee buschauffeurs zijn aangehouden en worden verhoord over de toedracht van ongeval, meldt het Chinese persbureau Xinhua.