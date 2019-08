Brand in Russisch munitiedepot onder controle

De brand die maandag ontstond na een explosie in een Russische munitieopslagplaats is onder controle, melden Russische staatsmedia dinsdag. Door de explosie in het zuiden van Siberië raakten twaalf mensen gewond en moesten 16.500 mensen het gebied verlaten. Het is nog niet bekend wanneer zij terug naar huis kunnen.

De autoriteiten gaan ervan uit dat een menselijke fout in het depot de oorzaak is van de explosie. Er wordt gezocht naar niet-ontplofte munitie, die door de knal verspreid kan zijn in het gebied rondom het depot. De opslagplaats lag vol met munitie voor artillerie.

Voor mensen die het getroffen gebied hebben verlaten, zijn buiten de stad Atsjinsk dertig tijdelijke opvangcentra geregeld. Ook is er medische en psychologische hulp ingeschakeld voor mensen die dit nodig hebben.