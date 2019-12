Brand in New Delhi eist tientallen levens

Zeker 43 mensen zijn zondag om het leven gekomen door een brand in een fabriek in de Indiase hoofdstad New Delhi. Regeringswoordvoerders zeiden dat de meeste slachtoffers arbeiders zijn. Zij lagen in de fabriek te slapen toen de brand uitbrak.

Een woordvoerder van de brandweer meldde dat zeker vijftig mensen uit het gebouw van vijf verdiepingen zijn gehaald en naar een ziekenhuis zijn gebracht. Ze waren allemaal buiten bewustzijn omdat ze rook hadden geïnhaleerd. Ook had een aantal mensen brandwonden, zei een woordvoerder van de brandweer tegen de krant Hindustan Times.

In de fabriek werden onder meer tassen gemaakt. Over de oorzaak van de brand konden de autoriteiten nog niets zeggen. Bij het onderzoek bekijkt de brandweer ook of er wel blusapparatuur in de fabriek was.