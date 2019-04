De brand die maandagavond in de Parijse kathedraal Notre-Dame uitbrak, is helemaal geblust volgens de brandweer. Een woordvoerder zei dat de brand zich heel erg snel verspreidde over de hele dakconstructie. Het gaat om een oppervlakte van circa 1000 vierkante meter.

Tal van prominenten hebben de brandweer geprezen, omdat die door moedig en kundig optreden zou hebben voorkomen dat het hele bouwwerk verloren ging. Dat dreigde te gebeuren toen de vuurzee ook een grote kerktoren bereikte.