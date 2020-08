‘Brand in Iraanse kerncentrale was sabotage’

De brand in een kerncentrale in het Iraanse Natanz, begin vorige maand, is ontstaan als gevolg van sabotage. Dat zegt een functionaris van het Iraans atoomagentschap op de Iraanse staatstelevisie.

„De explosie in de kerncentrale van Natanz was het resultaat van een sabotage-operatie. De veiligheidsdiensten zullen te zijner tijd onthullen wat de reden achter de ontploffing was”, aldus de functionaris. De Iraanse autoriteiten zeiden in juli dat de oorzaak van de brand was vastgesteld en later bekendgemaakt zou worden.

Functionarissen zeiden dat de brand aanzienlijke schade had veroorzaakt. De ontwikkeling van centrifuges om uranium te verrijken, liep daardoor vertraging op. Drie anonieme overheidsfunctionarissen zeiden dat een cyberaanval voor de problemen heeft gezorgd in het grotendeels ondergrondse complex van Natanz. Ze gaven echter geen bewijs voor computersabotage.