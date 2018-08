Brand in haven Antwerpen zorgt voor overlast

In de haven van Antwerpen woedt een grote brand. De rook zorgt voor irritatie, geurhinder en er zijn gevaarlijke stoffen gemeten. De stad Antwerpen heeft daarom zondagochtend de gemeentelijke rampenfase ingesteld.

Onderdeel van dat plan is dat de gemeente mensen oproept ramen en deuren gesloten te houden. De veiligheidsregio in Midden- en West-Brabant meldt op Twitter dat er in het nabijgelegen Nederlandse Woensdrecht en omgeving nog geen klachten van geuroverlast zijn gemeld. Ze adviseert om ramen en deuren te sluiten als mensen wel iets ruiken.

De brand brak zaterdagochtend uit in een loods van 6000 vierkante meter met nikkelsulfide in het Leopolddok. Door de smeulende brand komen er schadelijke stoffen vrij. Op basis van deze metingen is besloten tot een evacuatie van zeeschepen en bedrijven in een straal van 1,8 kilometer rond de plaats van het incident.

Ook de binnenvaart en het autoverkeer in de regio zijn gestremd.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt om de brand onder controle te krijgen. Het gaat bij deze smeulbrand om kleine vlammen, maar het betreft wel een grote oppervlakte. Momenteel wordt er met water geblust. Een deel van de nikkelsulfide is al weggehaald.