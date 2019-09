Brand in gloednieuw treinstation Saudi-Arabië

Een gloednieuw station voor hogesnelheidstreinen in de kuststad Jeddah in Saudi-Arabië is zondag door een brand gedeeltelijk in de as gelegd. Minstens vijf mensen raakten gewond, zeiden de autoriteiten.

Pluimen van zwarte rook rezen nog steeds op vanaf het dak van het station vier uur nadat de brand aan het begin van de middag was uitgebroken. De brandweer bestreed het vuur met behulp van steun uit de lucht. Volgens televisiestation Al-Ekhbariya was de brand op meerdere plekken in het station onder controle.

De vijf gewonden werden naar het ziekenhuis vervoerd. Zestien medische teams waren ter plekke aan het werk.

De Haramain-spoorlijn met een lengte van 450 kilometer verbindt de twee heiligste steden in de islam, Mekka en Medina, met de stad Jeddah aan de Rode Zee. Het treinstation werd geopend eind 2018 en kostte omgerekend 6,7 miljard euro. Het bouwwerk maakt deel uit van pogingen om de inkomsten uit toerisme te verhogen. Het land probeert zijn afhankelijkheid van de olie-export op die manier te verminderen.