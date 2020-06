Brand in Franse nucleaire duikboot na 14 uur onder controle

Brandweerlieden hebben na zo’n 14 uur een brand onder controle gekregen in een Franse nucleaire duikboot. De Franse marine zegt dat niemand gewond is geraakt. De onderzeeër La Perle (de Parel) bevond zich in een basis in Toulon en zou geen wapens aan boord hebben gehad.

De brand brak vrijdagochtend uit in een lastig te bereiken deel van het vaartuig. Zo’n honderd brandweerlieden rukten uit om het vuur te blussen. Dat lukte pas in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan boord van de duikboot, die in 1993 in gebruik is genomen.

De onderzeeboot kreeg sinds januari een grote opknapbeurt in de marinebasis. Die werkzaamheden zouden ongeveer achttien maanden duren. Het vaartuig is ontworpen om tot 300 meter diepte te duiken en heeft zeventig bemanningsleden. Er zou geen nucleair materiaal aan boord zijn geweest toen de brand uitbrak.