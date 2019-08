Op de twaalfde verdieping van een flatgebouw in west-Londen is brand uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Londense brandweer is met tien wagens en zeventig man personeel aanwezig. Het gebouw staat naast de Grenfell-flats.

Bij een brand in de Grenfelltoren vielen twee jaar geleden 71 doden en 77 gewonden. Na die brand braken felle discussies uit in het land over de brandveiligheid in sommige Londense appartementsgebouwen met sociale huurwoningen.