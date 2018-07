Brand flatgebouw Londen onder controle

De brandweer in Londen heeft de brand in een groot flatgebouw onder controle. Brandweerlieden hadden ongeveer vier uur nodig om het vuur te blussen.

De brand brak vermoedelijk uit op een woning op de vierde verdieping. „Die flat liep zware brandschade op. Ook is een groot deel van het dak verwoest”, meldt de brandweer. De brand in het vijf verdiepingen tellende pand in de wijk West Hampstead was tot in de wijde omtrek te zien. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt.

De brandweer rukte uit met vijftien wagens en meer dan honderd brandweerlieden. Tientallen mensen moesten het gebouw verlaten. De hulpdiensten melden dat uiteindelijk niemand hoefde te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Londen werd in juni 2017 opgeschrikt door een grote brand in de torenflat Grenfell Tower in Londen. Daarbij vielen toen tientallen doden.