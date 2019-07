Brand Duitsland bedreigt nog één dorp

De grote natuurbrand in het noorden van Duitsland bedreigt nog één dorp. De vlammen bevinden zich op enkele honderden meters van de plaats Alt Jabel, melden de lokale autoriteiten. Daarom kunnen circa tweehonderd inwoners nog niet terugkeren.

In het gebied in Mecklenburg-Voor-Pommeren woedt sinds afgelopen weekend een brand op een voormalig militair oefenterrein. De autoriteiten gaven de inwoners van drie van de vier ontruimde dorpen in de omgeving woensdag toestemming om weer naar huis te gaan. Het ging om ongeveer 450 mensen.

De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door onontplofte munitie in het gebied.