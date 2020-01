Brand doodt alle apen in verblijf dierentuin Krefeld

Alle dieren in een apenverblijf in de dierentuin van het West-Duitse Krefeld zijn door een grote brand om het ;even gekomen. De dierentuin berichtte dat „onze ergste angsten werkelijkheid zijn geworden” en geen enkel dier heeft de brand overleefd. Het verblijf brandde volkomen af. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is geweest, maar waarschijnlijk heeft vuurwerk een rol gespeeld, aldus Duitse media.

Het aangrenzende gorillaverblijf bleef gespaard. In het apenhuis van de dierentuin verbleven orang-oetans van Borneo, westelijke laaglandgorilla‘s, chimpansees, klauwapen, agoeti’s en vogels.