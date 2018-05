Brand bij standbeeld Marx in Trier

Kennelijk is niet iedereen in de Duitse stad Trier blij met het onlangs onthulde standbeeld van de filosoof Karl Marx in het centrum van de stad. De brandweer moest er donderdagochtend aan te pas komen om een brand bij het bronzen beeld te blussen.

Onbekenden hadden een spandoek om het beeld gedrapeerd en dat vervolgens aangestoken. De schade bleef volgens Duitse media beperkt. Wie er achter de ‘aanslag’ zit is niet bekend, want de tekst op het spandoek was niet meer te lezen.

Afgelopen zaterdag was het 200 jaar geleden dat Marx werd geboren in Trier.