Brand Antwerpse haven onder controle

De grote brand in de haven van Antwerpen is onder controle. De ‘rampenfase’ die de Belgische gemeente afkondigde, is opgeheven. „Enkel de zone vlak rond het bedrijf blijft een operationele zone voor de hulpdiensten”, verklaarden de plaatselijke autoriteiten zondag aan het eind van de middag. De verdere omgeving is vrijgegeven. Er kan nog wel enige tijd stankoverlast zijn, maar die vormt geen gevaar meer voor de gezondheid.

De brand brak zaterdag uit in een opslagloods met nikkelsulfide in het Leopolddok. Het vuur, dat gepaard ging met grote rookontwikkeling, was moeilijk te bestrijden. Zondagmorgen trad het rampenplan in werking en werd onder meer uit voorzorg het gebied in een straal van 1,8 kilometer rond de plaats van het ongeluk ontruimd, inclusief de schepen die er lagen.