BRAFA barst los met en zonder Christo

In Brussel barst zaterdag weer de BRAFA los, de Brussels Art Fair, volgens de organisatoren de ‘uitstalkraam van de kunsten’. Christo, die naam maakte met het inpakken van grote gebouwen zoals de Rijksdag in Berlijn, is uitgenodigd als eregast op de 63e aflevering van het omvangrijke internationale evenement. Juist woensdag heeft hij laten weten zelf toch niet te komen. Zijn agenda is hem te vol geworden, aldus een woordvoerster.

Christo (1935) is wel vertegenwoordigd met een werk uit het begin van zijn loopbaan: Three Store Fronts, veertien meter lang en 2,5 meter hoog. Speciaal voor de BRAFA bedacht Christo nog wel een opstelling ervoor, die midden in het restaurant komt te staan.

De beurs, die vorig jaar meer dan 60.000 belangstellenden trok, omvat sculpturen, schilderijen, wandtapijten, glaswerk en porselein, maar ook juwelen, meubels, horloges, lampen en tekeningen. Het wordt allemaal ingebracht door 134 exposanten uit zestien landen. Primitieve kunsten en de archeologie nemen als vanouds een grote plaats in, maar ook moderne kunst is ruim aanwezig.

Onder de trekpleisters is L’Oracle, een vroeg schilderij van René Magritte. „Dit relatief vroege doek omvat al de karakteristieke elementen van Magrittes meest herkenbare werken: de theatrale gordijnen, de witte wolkjes, de blauwe lucht, de licht-donker-contrasten en het bevreemdende vuur”, aldus de galerie in kwestie. Het werk is de laatste dertig jaar in privébezit geweest.

Grote aandacht zal er zeer vermoedelijk ook zijn voor het schilderij De Jacht van Diana en de nimfen, waarvan nu definitief vaststaat dat het een laat werk is van Pieter Paul Rubens, gemaakt samen met Paul de Vos (dieren) en Jan Wildens (landschap).

Wie overigens verlegen zit om het ruimtepak van een Sovjet-kosmonaut, kan ook op de BRAFA terecht. De beurs duurt tot en met 4 februari.