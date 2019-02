Braadworstmuseum toch niet op plaats nazikamp

De initiatiefnemers van het Duitse Bratwurstmuseum hebben het plan afgeblazen om zich te vestigen op de plaats waar ooit een werkkamp van de nazi’s heeft gestaan. Toen dat voornemen bekend werd, brak een storm van kritiek los en werd het plan in allerijl stopgezet.

Het museum zou worden gebouwd in de plaats Mühlhausen in het midden van Duitsland. Daar stond in de Tweede Wereldoorlog een nazikamp waar gevangenen werden onderworpen aan dwangarbeid en vervolgens werden doorgevoerd naar het concentratiekamp Buchenwald.

„We gaan daar definitief niet bouwen en kijken waar we nu terechtkunnen,” zei Uwe Keith, het hoofd van de stichting achter het museum tegen Bild. Het terrein was aan de stichting aangeboden door een projectontwikkelaar die het in 2008 van de Duitse staat kocht.