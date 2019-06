Boze vluchtelingen Nigeria blokkeren snelweg

Duizenden mensen die in Nigeria zijn gevlucht voor de extremisten van Boko Haram, zijn de straat op gegaan in de stad Maiduguri. De betogers blokkeerden onder meer een drukke snelweg uit onvrede over voedsel- en medicijntekorten in hun kamp.

Een verslaggever schat dat ongeveer 4000 mannen, vrouwen en kinderen uit opvangkamp Gubio het verkeer hinderen. Betogers beschuldigen kampmedewerkers ervan voorraden weg te sluizen die eigenlijk zijn bedoeld voor de tienduizenden vluchtelingen uit gebieden in de staat Borno.

„We zien dat voedselvoorraden die naar het kamp worden gebracht weer worden afgevoerd met dezelfde trucks waarmee ze gebracht zijn”, zei een 46-jarige demonstrant. Die was omringd door betogers die instemmend knikten. „We weten niet waar ze naartoe worden gebracht.”

Tientallen gewapende militairen en agenten deden een vergeefse poging de vluchtelingen te overtuigen hun blokkade op te heffen. Een topfunctionaris van hulpverleningsdienst SEMA zei dat met spoed zal worden overlegd met het Wereldvoedselprogramma van de VN over de problemen in het kamp.