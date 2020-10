Boze Trump zet interview online na aanvaring met journalist

De Amerikaanse president Donald Trump heeft beelden van een chaotisch verlopen interview met het programma 60 minutes op Facebook gezet. Te zien is hoe de president ruzie krijgt met de interviewer en vervolgens vertrekt. „Kijk naar de veroordelingen, haat en onbeschoftheid namens 60 Minutes en CBS”, schrijft hij nu.

Het interview had eigenlijk zondag uitgezonden moeten worden. Trump zet het nu vroegtijdig online. Te zien is dat de president zich ergert aan de kritische vragen van interviewer Lesley Stahl. Die vraagt hem onder meer of hij de vorige president Barack Obama en rivaal Joe Biden wil laten opsluiten. „Obama en Biden bespioneerden mijn campagne”, zegt Trump. „Dat is nooit aangetoond”, werpt de journaliste tegen.

Trump haalde in het Facebookbericht ook uit naar journaliste Kristen Welker, de debatleider bij zijn tweede en laatste verkiezingsdebat met Biden. Zij is „nog erger”, aldus de president. Die heeft een gespannen relatie met sommige media. Hij klaagde in zijn gesprek met Stahl dat zijn tegenstander Biden nooit kritische vragen krijgt in interviews.