Boze Sloveen ramt auto Nederlands gezin

Een Nederlands gezin heeft vermoedelijk doodsangsten uitgestaan tijdens een hoogopgelopen verkeersruzie in Duitsland. Daar ramde een woedende Sloveense automobilist meerdere keren de wagen van een 41-jarige man uit Nederland, meldt de politie dinsdag. Niemand raakte gewond.

De confrontatie vond zaterdagochtend vroeg plaats na een relatief licht ongeval bij Irschenberg (Beieren). Daar raakte de Nederlandse bestuurder, die zijn vrouw en twee kinderen in de auto had, bij het wegrijden de auto van de Sloveen. Een politiewoordvoerder zei dat de Nederlander heeft verklaard dat hij schrok en doorreed. De Sloveen (25) pikte dat niet en zette de achtervolging in.

De boze bestuurder volgde de Nederlander over de A8 in de richting van M√ľnchen. Hij ramde de auto met de Nederlander daarbij twee keer. Dat leidde onder meer tot schade aan het fietsenrek van de wagen. Toegesnelde agenten maakten uiteindelijk een einde aan de gevaarlijke achtervolging. De schade bedraagt volgens de politie ongeveer 1000 euro.