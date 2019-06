Boze Russen klagen bij Poetin in vragenuur

De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens de jaarlijkse vragenronde met de Russische bevolking veel vragen gekregen over de economische stand van het land. Veel Russen zijn boos over de in hun ogen verslechterde levensomstandigheden waarmee ze te maken hebben.

Poetin antwoordde dat „het leven voor de gewone Rus steeds beter wordt, ook al ervaren de inwoners het niet zo”. Volgens de president klopt het dat de lonen de afgelopen jaren zijn gedaald, maar stijgen ze sinds 2017 weer en doen ze dat ook de komende jaren.

Poetin heeft donderdag tijdens zijn traditionele jaarlijkse vragenshow, die rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden, tientallen vragen beantwoord van Russen over tal van binnenlandse en internationale kwesties. De show duurde ruim drie uur en werd zoals altijd strak geregisseerd zodat mensen niet rechtstreeks kritiek konden spuien op de president.

Volgens een opiniepeiling onder Russen van afgelopen maandag zegt 17 procent van de ondervraagden dat de economische situatie in het land verbetert. 41 procent vindt dat het niet goed gaat.