Boze oppositie Cambodja wil uitslag schrappen

Het resultaat van de parlementsverkiezingen in Cambodja, waarin de regeringspartij van de Cambodjaanse Volkspartij (CPP) van premier Hun Sen de overwinning uitriep, moet „volledig worden verworpen door de internationale gemeenschap”, zei de oppositie in reactie op de uitslag.

„29 juli 2018 markeert de dood van de democratie in Cambodja, een donkere nieuwe dag in de recente geschiedenis,” zei Mu Sochua, vicevoorzitter van de Cambodia National Rescue Party (CNRP) in Jakarta.

"Het resultaat dat door de CPP en het Nationaal Verkiezingscomité werd aangekondigd, moet volledig worden verworpen door de internationale gemeenschap," zei Mu Sochua. Het CNRP werd in november door het Cambodjaanse hooggerechtshof ontbonden nadat het schuldig was bevonden aan pogingen om de regering omver te werpen, iets wat de partij ontkent.

Hoewel de officiële uitslag nog niet bekend is gemaakt, eiste de CPP zondag de overwinning al op.