Boze Indiërs slaan ‘heks’ en kinderen dood

Een moeder en vier kinderen zijn in India doodgeslagen met een bijl en stokken omdat de vrouw een heks zou zijn. De politie hield na de moordpartij zes mannen aan.

Het incident was in de plaats Sundargarh in het oosten van India. Aanleiding was de dood van een meisje van 12 aan een ziekte. Een medicijnman had het kind tevergeefs behandeld en wees de vrouw als schuldige aan. Ze zou als heks een vloek hebben uitgesproken.

Daarop gingen onder anderen de vader van het overleden kind en een oom naar de vrouw (30) en de kinderen tussen 1 en 6 jaar aan en doodden hen.